Napoli-Milan, Conte stravolge la squadra titolare: pronti 4-5 cambi con Di Lorenzo nella difesa a tre?

Il Napoli si prepara a scendere in campo con una formazione profondamente rinnovata nella partita contro il Milan. Antonio Conte vuole dare fin da subito un segnale forte, mostrando un’identità chiara e un cambio di rotta deciso rispetto al recente passato.

Il tecnico è pronto a sorprendere con alcune scelte significative: Matteo Politano sarà un punto di riferimento sulle corsie, mentre Stanislav Lobotka tornerà al centro del gioco come regista incaricato di dare equilibrio e velocità alla manovra azzurra.

Sulla fascia sinistra spazio a Leonardo Spinazzola, chiamato a garantire spinta e profondità, elementi fondamentali per allargare la difesa del Milan. La sua presenza può risultare decisiva per creare superiorità numerica e nuove soluzioni offensive.

Completa il quadro Eljif Elmas, jolly tattico prezioso per intensità e inserimenti senza palla. Con queste scelte, Conte punta a un Napoli aggressivo e organizzato, pronto a giocarsi la Supercoppa con personalità e ambizione.

Questa la probabile formazione: NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas