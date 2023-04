Napoli-Milan e i fuochi sotto l’albergo, Pioli: “Dai napoletani me li aspettavo più belli”. Maldini: “È una città rumorosa”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita della gara di Champions League contro il Napoli. Tra i vari temi, il mister ci ha tenuto a sottolineare quanto successo sotto l’albergo della squadra rossonera: “Mi addormento sempre presto, poi mi sono svegliato, ma ci sta, anzi mi aspettavo fuochi d’artificio un po’ più belli sinceramente“.

“Io conosco i ragazzi, se all’esterno hanno altri giudizi non ci interessa. Alleno un gruppo fantastico, abbiamo fatto un passo alla volta e ora proveremo un altro perché ci crediamo, perché siamo il Milan. Mi sorprende per la capacità di rimanere sereno. A volte sono lì che mi preoccupo un po’, ma questa è la loro forza. Gestire questi tipi di pressione per molti era la prima volta e farlo in un ambiente così caldo era difficile, quindi continuano a sorprendermi“.

Sul tema fuochi, anche Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha espresso la propria opinione: “Com’è andata la notte a Napoli? Rumorosa, Napoli è una città rumorosa. Sono solo dettagli. Siamo pronti a tutto“.