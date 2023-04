Napoli-Milan e le citazioni sui Campioni d’Italia in carica: “Abbiamo fatto vedere chi siamo, abbiamo noi il tricolore”

Al termine della partita contro il Napoli, il calciatore del Milan, Alexis Saelemaekers, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita e ricordato che i Campioni d’Italia attualmente in carica sono i rossoneri: “In questi ultimi mesi la gente ha dimenticato chi eravamo, forse perché i risultati non erano buoni. Abbiamo fatto vedere che siamo ancora noi i Campioni d’Italia e lo saremo fino alla fine di quest’anno“.

“Era importante per noi iniziare queste sfide con una vittoria. Oggi abbiamo fatto un lavoro ma inizierà la prossima partita. Oggi per noi era importante per prendere fiducia ma le notti di Champions sono speciali. Dobbiamo dimenticarci di questo risultato e lavoreremo tanto per questa partita“.

Come Saelemaekers, anche un altro calciatore del Milan, Oliver Giroud, ci ha tenuto a ricordare chi attualmente è Campione d’Italia. Dopo la rete messa a segno dai rossoneri, infatti, l‘attaccante del Milan ha guardato i tifosi azzurri ed ha battuto forte la mano sul petto, ovvero dov’è presente il tricolore. Quasi a citare: “Guardatelo bene, siamo noi i campioni d’Italia. Non dovete dimenticarlo”.