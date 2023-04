Napoli-Milan, i tifosi azzurri pronti a tutto: “Trombe e fischi sotto l’hotel dei rossoneri per tutta la notte”

Domani sera, alle ore 20.45, si disputerà sicuramente una delle partite più importante della storia recente della SSC Napoli. Gli uomini di Luciano Spalletti sono in lotta per le semifinali di UEFA Champions League e l’obiettivo è arrivare al traguardo storico.

I tifosi napoletani non stanno più nella pelle e, con il rietro di Victor Osimhen, sono pronti a sostenere la squadra fino all’ultimo. Intanto, i tifosi azzurri sono pronti a fare la loro parte cercando, in ogni modo, di distrarre la squadra avversaria. Come riportato dal portale Milanews.it, nei gruppi WhatsApp dei tifosi del Napoli si scrive di inviti a presenziare sotto l’albergo della squadra rossonera per tutta la notte, al fine di disturbarli.

“Troviamoci sotto l’hotel con trombe, batterie pirotecniche e fischi per non far dormire il Milan“. Per questo motivo, secondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero avrebbe deciso all’ultimo minuto di cambiare hotel.