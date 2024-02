Napoli-Milan, i tifosi rossoneri pronti a fischiare Giovanni Simeone: il motivo

Contro il Milan, l’attacco sarà guidato da Giovanni Simeone. A parlarne è l’edizione de La Gazzetta dello Sport, la quale sottolinea come il calciatore rischia di ricevere sonori fischi dai tifosi rossoneri.

“Davanti, senza dubbio, guiderà Simeone, alla sua ultima da titolare prima del rientro in Italia di Victor Osimhen. Giovanni è stato il punto di riferimento offensivo in Supercoppa, dove ha trovato il primo e unico gol nell’era Mazzarri nella semifinale contro la Fiorentina”.

GIOVANNI SIMEONE ED I FISCHI DELLO STADIO MEAZZA PER IL PASSATO DEL PAPA’ DIEGO

“Lottatore, ragazzo da corsa e sacrificio per la squadra, vive questa sfida come un derby visto il passato interista di papà Diego, ma soprattutto vive ogni chance come fosse una finale”.

“[…] Gli eventuali fischi del Meazza saranno soltanto uno stimolo maggiore: Gio quando entra in campo non guarda in faccia a nessuno, affila le armi, si butta nella contesa e cerca sempre di uscirne vincitore […]”.