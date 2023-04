Napoli-Milan, il pronostico di Caressa: “Gli azzurri non vinceranno”

Il giornalista di SKY, Fabio Caressa, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione sulle frequenze di Radio Deejay. Tra i vari temi toccati, sono stati fatti dei pronostico sul prossimo turno di Serie A, citando anche il Napoli.

“Cremonese-Atalanta 2, Inter-Fiorentina 1, Juventus-Verona 1, Bologna-Udinese X, Monza-Lazio 1X, Spezia-Salernitana 1, Roma-Sampdoria 1 anzi per me finisce 1-0, Napoli-Milan X gli azzurri non vinceranno, Empoli-Lecce 1, Sassuolo-Torino 1“

Fabio Caressa è quindi sicuro non solo che il Napoli non vincerà, ma anche che Stefano Pioli è pronto a fare una sorpresa agli azzurri. Caressa ha infine dichiarato: “Il Napoli questa volta non vincerà“.