Napoli-Milan, la situazione infortunati: due big rossoneri non sono in grado di giocare, tra gli azzurri solo un calciatore è out

Domenica, alle ore 20.45, Napoli e Milan scenderanno in campo per la partita del massimo campionato italiano. I due allenatori stanno già pensando alle possibili scelte, con alcuni giocatori che purtroppo dovranno saltare la partita per infortunio. Il Milan, in particolare, dovrà fare a meno di un titolare, Pierre Kalulu, il quale ha rimediato una lesione al polpaccio e resterà fermo almeno per venti giorni.

Un altro giocatore che per i rossoneri, ad oggi, non è in grado di giocare e prendere parte alla partita è Zlatan Ibrahimovic. Le condizioni dello svedese restano ancora un mistero e non ha preso parte all’ultima gara della sua nazionale.

Lato Napoli, invece, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Bartosz Bereszynski. Con la sua nazionale, infatti, il giocatore ha rimediato un infortunio: “Deve passare ancora un po’ di tempo. Lo sapevo dall’inizio quando mi è stata data la diagnosi che non avrei giocato“.

“La mia comunque è una corsa contro il tempo per essere nuovamente a disposizione: non so se riuscirò già ad esserci per la prossima gara di campionato. Tutto dipenderà dai test che farò in questi giorni“. Recuperato, invece, Giacomo Raspadori, il quale dovrebbe essere regolarmente convocato per la partita.