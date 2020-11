Napoli-Milan, le probabili formazioni: Gattuso ha scelto il sostituto di Osimhen

Domani sera, alle ore 20.45, Napoli e Milan scenderanno in campo allo Stadio San Paolo per la gara di Serie A. Entrambe le squadre coprono i primi posti in classifica grazie alle grandi prestazioni di questo inizio stagione.

Il Napoli dovrà fare a meno di diversi calciatori a causa dei rientri dalle Nazionali. In particolare, non sarà della gara Victor Osimhen, il quale ha rimediato un infortunio alla spalla durante la sua ultima partita con la Nigeria.

In porta, invece, è incerto se giocherà o meno David Ospina. Anche quest’ultimo, infatti, si è infortunato in Nazionale e durante gli ultimi allenamenti non riusciva a calciare senza sentire dolore al piede. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI : (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.

MILAN: (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Non saranno della gara tutti coloro che attualmente sono positivi al Coronavirus. Nel Napoli, in particolare, sono risultati positivi al tampone Hysaj e Rrahmani.