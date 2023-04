Napoli-Milan, preoccupazione al Maradona: cosa rischiano i tifosi napoletani

Nel mese di aprile il Napoli sfiderà tre volte il Milan di Stefano Pioli, due delle quali allo Stadio Diego Armando Maradona. In vista della partita contro i rossoneri in Champions League, i tifosi azzurri saranno sorvegliati speciali.

Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, infatti, c’è preoccupazione dopo gli ultimi avvenimenti di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. La partita del Maradona, infatti, sarà un esame finale per i tifosi azzurri, i quali dovranno comportarsi in maniera egregia non solo all’interno dello stadio, ma anche fuori e nelle zone circostanti.

Nel caso in cui dovessero esserci problemi di ordine pubblico, infatti, si rischierebbero delle restrizioni. in vista del doppio impegno di Champions, con un possibile blocco delle trasferte. Il Viminale, infatti, ha deciso di aspettare la prossima settimana per dare un responso definitivo così da aspettare prima la partita del campionato italiano.