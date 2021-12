Milan – Napoli: remota chance di rivedere Fabian tra i convocati

Domenica, ore 20:45, allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena il big match tra Milan e Napoli. Si tratta di uno scontro diretto per capire quale team potrà avvicinarsi all’Inter, che intanto nelle ultime ore ha abbozzato un primo tentativo di fuga.

In casa Napoli sono ore decisive per provare a recuperare qualche calciatore. Notizie dell’ultima ora è che Lorenzo Insigne, con ogni probabilità, non sarà convocato, avendo saltato anche l’ultimo allenamento in quel di Castel Volturno.

Chi invece potrebbe farcela, secondo almeno quanto scritto dal giornalista Raffaele Auriemma tra le pagine di Tuttosport, è Fabian Ruiz. Lo spagnolo è reduce da un’infortunio muscolare rimediato contro il Sassuolo e sta facendo di tutto per essere convocato da Luciano Spalletti.

Le possibilità al momento però sono bassissime. Insomma, una convocazione difficile, ma non impossibile. Qualche buona notizia riguardo la situazione infortuni tra gli azzurri c’è però stata questa settimana. A tornare disponibili sono stati infatti Piotr Zielinski, Mario Rui e Stanislav Lobotka.

Tutti e tre i calciatori faranno quindi parte del match contro il Milan, che dovrebbe vedere anche il ritorno di Anguissa dal primo minuto. Recuperi importanti per un Napoli che vuole pian piano ricompattarsi per non buttare quanto fatto di buono fino ad adesso.