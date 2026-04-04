Napoli-Milan, sfida scudetto: torna Anguissa, duello Lobotka-Modric

Corsa scudetto al Maradona: il big match tra Napoli e Milan va in onda il Lunedì di Pasqua proprio in un momento cui la classifica sembra riaperta. La sfida rappresenta un bivio per entrambe, da un lato gli azzurri inseguono la rimonta, dall’altro i rossoneri cercano continuità per restare agganciati al vertice.

Antonio Conte sembra avere le idee chiare sull’undici in campo. Il tecnico dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con il ritorno dal primo minuto di André-Frank Anguissa accanto a Lobotka per garantire equilibrio e intensità. Davanti, spazio al cosiddetto poker d’assi con De Bruyne e McTominay a supporto di Rasmus Hojlund, riferimento offensivo. Confermati Politano e Spinazzola sulla fascia e Beukema, Buongiorno e Oliveira in difesa.

Massimiliano Allegri, sul fronte offensivo, punta ad un attacco rapido e dinamico guidato da Rafael Leao, lasciando spazio ad un tridente offensivo che possa mettere in difficoltà la difesa partenopea. Non mancherà un confronto di grande qualità a centrocampo tra Modric e Lobotka.

La posta in palio è altissima e si riaccende la sfida scudetto: l’Inter resta alla finestra consapevole che questa sfida potrebbe rimescolare le carte proprio nella volata finale.

A caricare l’ambiente partenopeo ci ha pensato Kevin De Bruyne che ha ribadito l’ambizione del gruppo: vincere tutte le partite da qui alla fine. Un messaggio chiaro che testimonia la mentalità degli azzurri pronti a lottare fino all’ultimo.

Napoli-Milan vale molto di più di tre punti e rappresenta uno snodo decisivo della stagione. Tattica, individualità e pressione di classifica: chi avrà la meglio?