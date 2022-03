Napoli-Milan, Spalletti: “Reggere le pressioni per vincere, rigore nettissimo a nostro favore”

Al termine della partita persa contro il Milan di Stefano Pioli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita e degli episodi che hanno condizionato la gara.

“Posso dire che da parte mia se giochi per la testa della classifica il livello di tensione sale, fa parte dell’essere campioni. Se non sai reggere le pressioni è chiaro che diventa quasi impossibile vincere“.

“Non è mancato quasi niente, noi abbiamo cominciato anche bene la partita palleggiando, abbiamo secondo me avuto il sopravvento in alcune situazioni dove si poteva fare scelte diverse“.

Luciano Spalletti è quindi rammaricato per com’è finita la partita, sperava in un risultato diverso per non uscire fuori dalla lotta Scudetto.

Spalletti ha infine dichiarato: “Quello del Milan non è rigore. Quello del Napoli è nettissimo. Poi noi non si fa casino e loro sì“.