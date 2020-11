Napoli-Milan, Osimhen potrebbe essere convocato e andare in panchina

Il manager: "In questo tipo di infortuni bisogna avere pazienza e non fretta. Il Napoli tiene per primo alla salute del ragazzo"

Napoli-Milan non è una partita considerata come decisiva ai fini del campionato secondo il mister del Napoli Rino Gattuso, e a definirlo sono le sue scelte per quanto riguarda la rosa titolare.

A riportare la notizia è Sky Sport, che riferisce che Victor Osimhen, attaccante titolare del Napoli, non partirà tra gli 11 scelti dall’allenatore e dal suo entourage per essere schierati in campo dal primo minuto.

Il nigeriano si allena già in campo, ma secondo alcune indiscrezioni Gattuso non se la sentirebbe ancora di correre rischi, e quindi lo posizionerà in panchina con tutta probabilità, per poi schierarlo in campo in caso di necessità.



“Il ragazzo si sta facendo tutte le cure dovute, si sta rimettendo a posto. Bisogna vedere giorno dopo giorno come evolve la situazione per quanto riguarda il recupero, altrimenti diventa un terno al lotto”, ha detto Roberto Calenda, manager del giocatore.

“In questo tipo di infortuni bisogna avere pazienza e non fretta. Il Napoli tiene per primo alla salute del ragazzo, quindi è suo pensiero non avere fretta. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, con calma si deciderà il rientro quando sarà possibile. Speriamo presto comunque”.