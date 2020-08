Napoli – Milik, addio imminente: il centravanti sta per accettare la Roma

L’addio era già nell’aria da parecchio tempo, ora però stanno davvero per partire i titoli di coda: Arkadiusz Milik sta per lasciare il Napoli. A scriverlo è La Repubblica secondo cui il centravanti polacco potrebbe a giorni lasciare il ritiro azzurro in quel di Castel di Sangro.

Meta? Roma, pochi dubbi ora. Milik sembra ormai aver rinunciato ad attendere la Juventus, la quale sta puntando maggiormente su uno tra Dzeko e Suarez. La trattativa con il primo, in particolare, sta ormai per giungere alla fumata bianca.

Con un Dzeko che va quindi la Roma dovrà comprare un nuovo centravanti e tutti gli indizi portano a Milik. Per lui vi è già un accordo con il Napoli: alla squadra azzurra, in cambio del bomber polacco, dovrebbero andare Cengiz Under ed il giovanissimo Riccardi, classe 2001.

Uno scambio che non comporta quindi l’inserimento di liquidità economica ma che fa contente entrambe le squadre. La cessione di Milik in casa Napoli potrebbe sbloccare in parte il mercato in uscita, tenuto sotto scacco anche dalle situazioni di Allan e Koulibaly.

Il centrocampista brasiliano potrebbe finire all’Everton per una cifra intorno ai 35 milioni di euro ma l’accordo con gli inglesi è ancora lontano. Il roccioso difensore senegalese invece sta aspettando l’offerta del Manchester City, la quale dovrà essere sostanziosa per poter soddisfare le richieste di De Laurentiis.