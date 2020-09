Napoli, Milik alla Roma ma sono ancora molti gli esuberi: la situazione

Arkadiusz Milik può ormai considerarsi un giocatore della Roma. Sembrano esserci alcuni problemi dell’ultimo minuto nella trattativa, il lieto fine però non pare al momento in discussione. Ecco allora che così il Napoli è riuscito a liberarsi di un ingaggio pesante e di un esubero che da tempo cercava sistemazione altrove.

Quello di Milik non è però l’unico giocatore che deve essere ceduto dal Napoli, anzi. Nella rosa azzurra appaiono molti nomi da considerare esuberi. Nella giornata di ieri infatti la società azzurra ha diramato in via ufficiale i numeri di magli dei calciatori. Gli assenti sono ben sei:

Gennaro Tutino.

Adam Ounas.

Amato Ciciretti.

Zinedine Machach.

Arkadiusz Milik.

Fernando Llorente.

A questi vanno poi anche aggiunti alcuni calciatori che, nonostante siano stati inseriti in rosa, dovrebbero lasciare Napoli. Tra questi figurano Malcuit, Younes, Maksimovic, Ghoulam e Koulibaly.

Insomma la situazione in quel di Napoli non appare molto facile. La squadra azzurra, per molti versi, dà l’idea di essere un cantiere in costruzione. In linea teorica dal mercato servirebbero un terzino sinistro, un mediano ed un esterno destro offensivo.

Solo in linea teorica però, perché numericamente i calciatori in rosa sono tanti, probabilmente troppi. Il mercato in entrata è così bloccato, bisogna prima cedere qualcuno. Non è da escludere così che alcuni calciatori possano rimanere a Napoli per provare ad essere rivalorizzati: tra tutti, ad esempio, Faouzi Ghoulam.