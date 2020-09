Napoli – Milik all’ultima spiaggia: spunta l’ipotesi di rinnovo annuale e prestito

Arkadiuz Milik continua a rimanere un grandissimo caso in quel di Napoli. Escluso dal progetto tecnico azzurro sin dall’inizio dell’estate, l’attaccante polacco non è ancora riuscito a trovare sistemazione. Prima Juventus, poi Roma, tutte mete che sembravano vicinissime e che poi sono sfumate nel nulla.

Ora sulle sue tracce rimane qualche flebile interesse dalla Premier League, dove il centravanti azzurro piace molto al Tottenham di Josè Mourinho. Inoltre non è da escludere la pista spagnola dell’Atletico Madrid, dove però intanto è sbarcato Luis Suarez dal Barcellona.

Ecco allora che come ultima spiaggia è spuntata un’idea a Napoli, così come raccontato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: la dirigenza azzurra sta pensando ad un rinnovo contrattuale di un solo anno per Milik, al fine di evitare di perderlo a 0 al termine della prossima stagione.

Contestualmente al rinnovo contrattuale, a Milik sarà poi proposta la cessione in prestito temporaneo in qualche meta da concordare, così da permettere al giocatore di continuare a giocare. Nel caso di permanenza a Napoli infatti, l’ex Ajax sa bene di dover fare tribuna per tutta la stagione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, nel contratto annuale da sottoporre al calciatore vi sarebbe anche una clausola rescissoria accordata con l’entourage dell’attaccante per facilitare la cessione del calciatore e così la serena separazione delle parti.