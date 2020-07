Napoli, Milik andrà via: in Olanda lo ritengono un grande attaccante

In casa Napoli si pensa già al calciomercato. Nonostante il campionato non sia ancora terminato, gli azzurri stanno giocando senza più motivazioni dal momento che la qualificazione in Europa League è già arrivata grazie alla vittoria contro la Juventus nella finale di Coppa Italia.

Nonostante ciò, gli azzurri stanno comunque offrendo buone prestazioni, e i risultati sembrano arrivare. Inoltre, non bisogna dimenticare che ad Agosto inizierà la Champions League.

Tra gli azzurri, comunque, si pensa al mercato. Alcuni calciatori, infatti, faranno le valigie ed andranno via.

Tra questi vi è anche Arek Milik, il quale ha comunicato alla società la sua volontà di cambiare aria al termine della stagione. Tra club e giocatore, infatti, non è stato trovato l’accordo contrattuale e, per evitare un addio a costo zero il prossimo anno, la soluzione è cederlo.

In Olanda, comunque, puntano il dito contro la SSC Napoli. Ritengono, infatti, Arek Milik un grande calciatore, un fenomeno, il quale non ha potuto esprimere tutto il suo potenziale a causa dei numerosi infortuni. Nonostante ciò, l’attaccante è comunque stato decisivo in numerose partite.