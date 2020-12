Napoli, Milik e Hysaj vanno a scadenza: la Roma pronta al doppio colpo

Nessuna possibilità di fumata bianca. Il Napoli a fine stagione saluterà sia Arkadiusz Milik che Elseid Hysaj, entrambi in scadenza di contratto a giugno e corteggiati da mezza Serie A. Un colpo al cuore e alle finanze azzurre che vedranno andar via il bomber e il terzino senza guadagnare un centesimo dai rispettivi cartellini.

Se sul centravanti polacco fino a qualche tempo fa aleggiava il fantasma della Juventus, per il terzino albanese fin da subito si è palesata all’orizzonte la Roma di Fonseca che, a questo punto, potrebbe anche mirare al doppio colpo. Una soluzione ampiamente condivisa dalla dirigenza giallorossa che spera di poter rinvigorire la rosa con l’innesto dei due giocatori.

A svelare il rumor di mercato ci ha pensato questa volta il quotidiano sportivo capitolino “Il Corriere dello Sport” che racconta di come il doppio rifiuto di un nuovo accordo col Napoli, di fatto spiani la strada all’arrivo a Roma sia di Milik che di Hysaj.

La Lupa vede nel gigante polacco il giusto sostituto per l’ormai trentacinquenne Edin Dzeko. Un arrivo che permetterebbe alla squadra di non dover cambiare alcunché lì davanti, continuando a seguire il solito approccio tattico. Per quanto riguarda l’esterno di difesa a muoversi in prima persona potrebbe essere proprio il suo procuratore Giuffredi che alla Roma ha già un altro suo assistito, vale a dire Jordan Veretout.

Niente da fare dunque per il Napoli, né tantomeno per la Juventus che dovrà dire addio alla possibilità di arrivare all’attaccante ex Ajax tanto desiderato da Pirlo. L’ultima proposta dei bianconeri di anticipare la scadenza riconoscendo al Napoli una buonuscita di 15 milioni non soddisfa De Laurentiis che continua ostinatamente a chiederne più di diciotto. Alla fine ne guadagnerà proprio la Roma che, agendo sottotraccia, sembra già aver scalzato la Juventus dai pensieri di Milik. La possibilità di giocatore immediatamente da titolare pare essere più forte anche del migliore dei contratti desiderabili.