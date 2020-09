Napoli, Milik e Llorente in partenza: per i due probabile esclusione dalle amichevoli

Il Napoli in questi ultimi giorni è alle prese con le operazioni di calciomercato, sia sul fronte delle partenze, sia su quello degli arrivi; a tal proposito le ultime news davano per bloccato il giocatore Karbownik, classe 2001, da utilizzare sulla fascia sinistra.

Al contrario, i protagonisti di uno dei papabili movimenti in uscita sono Milik e Llorente: mister Gattuso pare infatti stia valutando insieme alla dirigenza di escluderli anche dalle amichevoli contro il Pescara e lo Sporting Lisbona.

La decisione deriverebbe dalla volontà di non voler correre rischi e di non compromettere, eventualmente, la forma fisica dei giocatori, in modo da non ostacolare le trattative con le squadre interessate.

Una simile sventura è accaduta infatti con Allan, che è rimasto infortunato durante il corso del triangolare amichevole con L’Aquila e Castel di Sangro.

In particolare per il polacco ad oggi concreto sarebbe stato l’interesse da parte di Lipsia e e Fiorentina. Si valuteranno prossimamente ulteriori offerte che convincano la dirigenza.