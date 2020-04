Napoli, Milik ha deciso di dire addio: possibile un ultimo tentativo di rinnovo

Secondo Il Corriere dello Sport di questa mattina Arkadiusz Milik ha ormai deciso: in estate saluterà tutti ed andrà via. Parecchie cose della proposta di rinnovo non hanno convinto lui ed il suo entourage. Lo scoglio principale, insormontabile per le due parti, è stata un’ipotetica clausola da 100 milioni da inserire nel contratto del centravanti.

Così la trattativa si è arenata, quasi inesorabilmente. Quasi perché, secondo il quotidiano italiano, il Napoli non si sarebbe rassegnato del tutto a vendere il proprio attaccante polacco. Ecco allora che appare probabile qualche nuovo tentativo di riavvicinamento da parte della società.

La volontà del ragazzo di cambiare aria però rimane evidente, difficilmente quindi altri tentativi azzurri potrebbero cambiare qualcosa. Questo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis lo sanno bene ed infatti hanno iniziato da tempo a guardarsi intorno.

Il solo Petagna infatti non basta al nuovo Napoli di Gennaro Gattuso che è in fase di costruzione per la prossima stagione. Molti sono i profili seguiti al momento: tra tutti risaltano l’attaccante iraniano Azmoun ed il serbo Luka Jovic.

Ovviamente è soprattutto quest’ultimo a stuzzicare la fantasia dei partenopei in merito ad un eventuale approdo al Napoli. Il centravanti del Real Madrid classe 1997, nonostante la giovanissima età, può già vantare infatti un’ottima esperienza internazionale. Inoltre la sua militanza nei blancos può essere assunta a sinonimo di qualità.