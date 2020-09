Napoli, Milik non ritorna a Castel Volturno? Gattuso già apprezza il nuovo acquisto

In casa Napoli si pensa al calciomercato in uscita. Dopo la cessione di Allan, infatti, la proprietà partenopea sta cercando di cedere Arek Milik. La cessione dell’attaccante polacco è fondamentale per continuare a programmare il mercato in entrata.

Il giocatore, nelle ultime settimane, è in trattativa con la Roma di Fonseca. Con la società giallorossa il presidente Aurelio De Laurentiis sta lavorando ad uno scambio con Under, attaccante. La trattativa, però, non è facile.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante del Napoli potrebbe anche non rientrare a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Il dirigente Cristiano Giuntoli, infatti, preferirebbe evitare di vederlo allenarsi anche a Napoli e cederlo il prima possibile.

Tra gli azzurri, infatti, c’è già il suo sostituto: Victor Osimhen. Arrivato per circa 70 milioni di euro, l’attaccante ha stupito tutti già dal ritiro di Castel di Sangro.

Anche Rino Gattuso è stato sorpreso dalla sua vena realizzativa. Il mister azzurro già lo conosceva bene, ma durante il ritiro è riuscito ad apprezzarlo ancora di più per la sua voglia di giocare. Nonostante ciò, il mister vuole vederlo prima in campo nelle partita che contano e non esaltarlo prima del dovuto.