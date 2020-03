Napoli, Milik piace anche al Milan: ecco la richiesta di De Laurentiis

Arkadiuz Milik è dato come sicuro partente del Napoli la prossima estate. Gli interessi non solo da registrare Oltralpe, come quello fatto registrare dall’Atletico Madrid ad esempio. In Serie A vi sono alcune squadre sulle tracce del polacco, come Juventus e Milan. Dell’interesse di quest’ultimo ha parlato quest’oggi il portale online calciomercato.com.

Secondo quanto si legge nell’articolo, il Milan è molto interessato all’attaccante azzurro, soprattutto se il suo prezzo dovesse calare ulteriormente a causa dell’emergenza da Coronavirus. Aurelio De Laurentiis comunuque non fa sconti e valuta il cartellino della propria punta non meno di 35 milioni di euro.

Una cifra probabilmente leggermente alta per le volontà dei rossoneri, i quali potrebbero provare ad inserire nella trattativa alcuni giocatori graditi a Gennaro Gattuso. Tra le possibili pedine di scambio vi sono nello specifico Hakan Calhanoglu e Franck Kessiè.

Entrambi i giocatori sono stati allenati dal tecnico calabrese nella sua avventura al Milan ed entrambi risultano a lui molto graditi. Soprattutto il calciatore ivoriano ex Atalanta potrebbe fare a caso del Napoli, andando ad occupare a centrocampo il posto eventualmente lasciato vuoto dalla cessione di Allan.

Hakan Chalanoglu invece sarebbe una seconda scelta per Gattuso, poiché meno adattabile nel 4-3-3 partenopeo. La poca confidenza con il ruolo di mezzala e l’estrema concorrenza nel reparto offensivo in quel di Napoli rendono infatti meno appetibile il profilo del turco.