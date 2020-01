Napoli, Milik piace tanto all’Atletico Madrid: per I colochoneros è l’alternativa a Cavani

Arkadiusz Milik continua a segnare e tratta il rinnovo contrattuale col Napoli. Intanto però sul polacco iniziano a circolare voci di mercato, scaturite soprattutto da interessi d’oltralpe. In particolare, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, sulle tracce del bomber azzurro ci sarebbe l’Atletico Madrid che da tempo ne ammira le prestazioni calcistiche.

Non è una notizia che i colochoneros stiano cercando un centravanti di livello, dato che Diego Costa è da troppo tempo ormai fermo ai box. Il primo nome per rinforzare il reparto offensivo dei madrileni resta comunque quello di Edinson Cavani. L’uruguaiano, che in quel di Parigi sta trovando sempre meno spazio a vantaggio di Mauro Icardi, accetterebbe volentieri di giocare in Spagna.

A fare muro però, soprattutto in queste ultime ore, vi è il presidente del PSG che in una recente intervista ha comunicato la permanenza di Cavani affermando che il suo club non è di certo un “Monopoli”. Netta frenata quindi nella trattativa che avrebbe visto il passaggio dell’attaccante alla corte di Diego Simeone.

Ecco allora configurarsi in quel di Madrid il piano B, Arkadiusz Milik. La trattativa comunque non è per nulla semplice: il centravanti volte rimanere, il Napoli a sua volta ripone nel polacco la massima fiducia. Il piano B dei colochoneros sembra quindi destinato a rimanere un’idea di mercato e nulla più.