Napoli, Milik pronto a fare un dispetto ad ADL: via a costo zero?

Mancano meno di venti giorni alla chiusura del mercato estivo e le squadre di Serie A stanno ultimando gli ultimi acquisti per l’avvio della nuova stagione. Tra le squadre maggiormente impegnate, vi è il Napoli, il quale sta attraversando non pochi problemi sul fronte cessioni.

La prerogativa della società partenopea è vendere per far cassa e sanare il rosso in bilancio. Per questo motivo, sia Milik che Koulibaly possono partire da un momento all’altro. Per quanto riguarda l’attaccante, vi è una sorta di guerra tra il giocatore e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore vuole fargliela pagare al presidente per quanto accaduto nelle ultime settimane, motivo per il quale si è preso due giorni per valutare la proposta della Roma ed eventualmente rifiutarla.

Il giocatore è arrabbiato con la dirigenza azzurra per avergli impedito di spiccare il volo e trasferirsi alla Juventus. Ad inizio luglio, infatti, la società bianconera era disposta ad acquistare l’attaccante. Il Napoli, però, ha considerato non adeguata l’offerta bianconera.

Ora è la Roma a fare sul serio con il calciatore. Milik, però, preferirebbe concludere il suo contratto con il Napoli e andare via a costo zero per fare un dispetto ad Aurelio De Laurentiis e poi trasferirsi in una squadra di sua preferenza. Vedremo come andrà a finire.