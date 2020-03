Napoli, Milik rifiuta il rinnovo: ecco il piano di De Laurentiis per sostituirlo

Secondo un’articolo pubblicato quest’oggi dai colleghi di calciomercato.com, Arek Milik dirà quasi certamente addio al Napoli a fine stagione. Il calciatore infatti è ancora molto lontano dal rinnovo contrattuale e, anzi, pare aver rifiutato in questi ultimi giorni l’ennesima proposta da parte del Napoli.

Con tutte le difficoltà quindi incontrate nella trattativa di rinnovo, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di far terminare qui il binomio Milik – Napoli. In tal senso può anche esser visto l’acquisto di Andrea Petagna avvenuto nella scorsa finestra estiva di calciomercato.

L’ipotesi più probabile riguardo al prossimo futuro potrebbe quindi vedere l’addio dell’attaccante polacco per 45-50 milioni di euro ed il conseguente inserimento in rosa dell’attuale attaccante della SPAL. Parallelamente la situazione comporta anche il prolungamento contrattuale per Dries Mertens, sempre più vicino alla fumata bianca.

Secondo lo scenario descritto quindi le punte centrali del Napoli sarebbero Mertens e Andrea Petagna, con il primo a fare da ‘chioccia’ al secondo. Al momento infatti il Napoli non si è mosso ancora alla ricerca di alcun centravanti di spessore.

Probabile quindi che l’attaccante del futuro sia proprio da identificare con il centravanti della Spal prossimo al trasferimento in maglia azzurra. Da non escludere comunque che Petagna possa invece essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare ad un centravanti di maggiore livello.