Napoli, Milik si mostra sorridente sui social: tifosi si scagliano contro di lui

In casa Napoli si guarda il mercato di gennaio rappresenta una grande occasione per cedere alcuni esuberi attualmente presenti in rosa. Tra questi figura un grande nome, quello di Arek Milik.

L’attaccante azzurro ha infatti rotto i suoi rapporti con la dirigenza partenopea ed ora è fuori squadra in attesa di un nuovo club pronto ad acquistarlo già in questo mese o comunque offrirgli un contratto a partire da luglio.

Intanto Arek Milik continua ad essere attivo sulle sue pagine social. Negli ultimi giorni ha pubblicato uno scatto in cui si mostra con il sorriso durante un allenamento, da solo, a Castel Volturno.

La foto è stata subito inondata di messaggi, alcuni scherzosi, altri anche offensivi nei suoi confronti.

Giuseppe B. scrive: “E vedi tu, con 4 milioni di euro all’anno“, Luca U. aggiunge: “Vattene da Napoli, non meriti la nostra città e la nostra maglia azzurra”, Maurizio A. infine scrive: “Un anno in tribuna per andare alla Juventus, mi vergogno di aver esultato ai tuoi gol“.