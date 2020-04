Napoli, Milik sul mercato: il Milan si defila, spunta lo Schalke 04

Arkadiusz Milik è sempre più lontano dal Napoli ogni giorno che passa. La paura di Aurelio De Laurentiis è quella del ripetersi di un “caso Callejon”, con il club costretto a dire addio ad un proprio prezzo pregiato a parametro 0.

Milik infatti non vuole rinnovare ed il Napoli sembra aver smesso di provare a raggiungere un accordo con il calciatore. Ecco allora che la separazione tra le parti nella prossima sessione di mercato estiva rimane l’unica soluzione possibile.

Come scrive quest’oggi l’edizione odierna de Le Cronache di Napoli infatti, il club partenopeo non è intenzionato a perdere il proprio centravanti, né tanto meno ha alcuna intenzione di svenderlo a prezzo di saldi.

Ecco in tal senso spuntare la richiesta del Napoli: per il cartellino di Arkadiuz Milik servirà una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Tale richiesta però non ha trovato d’accordo alcuni club interessati: ad esempio il Milan e l’Atletico Madrid si sono defilati.

Per alcune pretendenti che si allontano però vi sono alcune pretendenti che appaiono: è questo il caso dello Schalke 04 che in queste ore dalla Bundesliga, secondo il quotidiano campano, ha iniziato a sondare il terreno con il Napoli per imbastire una trattativa per Arkadiusz Milik.