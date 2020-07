Napoli, Milik ufficialmente sul mercato: vivo l’interesse della Juventus

Ormai non si torna più indietro: Milik è stato piazzato sul mercato. A scriverlo, in queste ultime ore, vi è stata La Gazzetta dello Sport. D’altronde l’atteggiamento del polacco è evidente: anche nell’ultima trasferta di Genova, l’attaccante azzurro è subentrato scarico e svogliato, come se già avesse la testa altrove.

In tal senso Gennaro Gattuso ha parlato chiaro: chi non ha più voglia o sente di essere giunto alla fine del proprio ciclo nella squadra deve andare via. Evidente, nelle sue parole, il riferimento ad Arkadiusz Milik e, probabilmente, anche ad Allan.

Stabilita la cessione del polacco, resta ora da capire la destinazione del calciatore quindi la trattativa che ne dovrebbe conseguire. Su Milik resta ad esempio molto vivo l’interesse della Juventus. I bianconeri giudicano però eccessiva la richiesta dei 50 milioni di euro stabilita dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

Ecco allora che nella trattativa potrebbe essere inserita qualche contropartita tecnica, con il Napoli che però non pare molto convinto di tale risvolto. Se non dovesse esserci alcun accordo tra la Juventus e la società azzurra, si inizierà allora a guardare altrove.

Altre squadre interessate al centravanti polacco provengono dalla Premier League. Tra queste pare esserci anche l’Everton di Carlo Ancelotti. Tra i club inglesi si respira però minor entusiasmo e i sondaggi sono stati finora molto timidi.