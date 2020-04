Napoli, Milik verso la Juve: ipotesi Bernardeschi come contropartita

Arkadiusz Milik, sempre più lontano dal Napoli, sembra avvicinarsi ogni giorno di più alla Juventus. Qui potrebbe prendere il posto di Gonzalo Higuain ed entrare in concorrenza con un eventuale altro rinforzo estivo bianconero per il settore offensivo.

Il Napoli comunque non fa sconti per il proprio giocatore ed è pronto a chiedere cifre importanti, nonostante il contratto del polacco scada nel 2021. Oltre però ai soldi, il club azzurro vuole sfruttare l’occasione per accaparrarsi un tesserato della Juventus.

Il prospetto più interessante al momento sembra rispondere al profilo di Federico Bernardeschi. Il 26enne italiano non ha di certo brillato in questa stagione con Maurizio Sarri in panchina, il suo valore però è indubbio.

Ecco allora che Napoli potrebbe rappresentare per lui un’ottima piazza in cui rilanciarsi. Inoltre, con Gennaro Gattuso sulla panchina ed il conseguente 4-3-3, l’ex Fiorentina ritroverebbe il suo classico ruolo da ala destra offensiva.

Gli azzurri riuscirebbero ad assicurarsi così un ottimo colpo in vista dell’addio di Callejon, la cui posizione vede come unico elemento utilizzabile in rosa il solo Matteo Politano al momento. Il trasferimento all’ombra del Vesuvio farebbe così contenti tutti: Federico Bernardeschi potrebbe tornare a giocare con continuità, il Napoli piazzerebbe un ottimo acquisto e la Juventus si accaparrerebbe Milik senza dover spendere cifre esorbitanti.