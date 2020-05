Napoli, Milik verso l’addio: la Juventus ci prova con un grande scambio?

Per la prossima stagione, Aurelio De Laurentiis vuole puntare in lato e ritornare a lottare per il tricolore. Durante questi ultimi mesi, infatti, la società azzurra si è un po’ persa e solo nelle ultime partite è riuscita a recuperare almeno la zona Europa League. L’emergenza Coronavirus, poi, ha portato allo stop del campionato di calcio.

Il presidente azzurro, però, sta già lavorando per la prossima stagione con Rino Gattuso in panchina. Il mister partenopeo, infatti, avrebbe chiesto un grande attaccante per la prossima stagione da sostituire all’ormai partente Arek Milik.

L’attaccante polacco, infatti, non avrebbe trovato l’accordo contrattuale con la società azzurra e per questo entrambe le parti sembrano convinte di chiudere il rapporto di lavoro.

Sul giocatore partenopeo è forte l’interesse dell’ex Maurizio Sarri, il quale lo vorrebbe alla Juventus.

Per convincere gli azzurri a cedere il suo attaccante, la Juventus avrebbe messo sul piatto diversi calciatori, tra cui Federico Bernardeschi. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe finito nel possibile scambio anche Douglas Costa. Tuttavia il suo ingaggio è troppo elevato per le casse azzurre. Aurelio De Laurentiis, inoltre, preferirebbe avere 50/60 milioni per il cartellino di Milik e poi investire i soldi in un grande bomber.