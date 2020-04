Napoli, Milik via a fine stagione? ADL ha già comprato il nuovo bomber: “Non vedo l’ora”

In casa Napoli si inizia a pensare al futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, durante il mercato di gennaio ha acquistato diversi calciatori utili per Gennaro Gattuso, alcuni dei quali arriveranno solo nella nuova stagione. Tra questi vi è anche un attaccante, Andrea Petagna, che, al momento, rappresenta la vera alternativa ad Arek Milik destinato a lasciare gli azzurri al termine della stagione.

L’attaccante polacco, infatti, non è riuscito a trovare un accordo contrattuale con la società partenopea e per questo le strade, con molta probabilità, si separeranno al termine della stagione per evitare di andare a scadenza.

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio Andrea Petagna il quale ha parlato della sua voglia di vestire la maglia azzurra. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Non vedo l’ora. Piazza fantastica, tifo straordinario, un top club. Arriverò per restare. Mi ricordo quando il mio manager Giuseppe Riso mi ha chiamato, mancava poco all’allenamento: ho ancora lo screenshot di lui mentre mi dà la notizia“.

“Gattuso? Lo conobbi a Milanello, mi piace come allena e caratterialmente. Mi avrebbe preso anche a gennaio ma ho scelto di restare alla Spal: mi ha dato tanto e la devo ringraziare. E salvare”.

Petagna, acquistato dal Napoli per 17 mln di euro più bonus, ha poi parlato anche del sogno di giocare il prossimo Europeo: “Ci proverò con tutto me stesso. Poter vivere un Europeo è diventato un chiodo fisso: io ci sono, la mia missione è riuscire a segnare come sempre per potermi ritagliare un chance. Che mi giocherei con forza”