Napoli, Milik via a gennaio: il suo agente apre alla cessione in Serie A

Secondo quanto raccontato da Tuttosport, i tempi per la cessione di Arkadiusz Milik sono ormai maturi. Il centravanti polacco si è convinto di dover cambiare area già a gennaio per non poter perdere altri 6 mesi. Decisive a tal proposito sono state le parole di Boniek, presidente della Federcalcio polacco, il quale ha spiegato che Milik non potrà partecipare agli Europei se dovesse continuare ad essere un calciatore ‘fuori rosa’.

Arkadiusz Milik non è però disposto a perdere la propria nazionale e per tale motivo il suo agente Pantak ha ricominciato a guardarsi intorno. Tra i club più interessati al calciatore ovviamente vi sono molti club di Serie A.

Fiorentina e Roma si sono già mosse per prendere i contatti, la squadra però che fa più sul serio è l’Inter. La rosa di Antonio Conte difetta infatti proprio di un vice Lukaku ed il profilo del centravanti polacco piace tantissimo, come già dimostrato in passato.

Ora il club nerazzurro dovrà bussare alle porte di quello partenopeo, cercando di capire le richieste di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro non è comunque disposto a vendere il proprio calciatore, nonostante in scadenza contrattuale.

L’obiettivo del Napoli è quello di provare comunque a racimolare qualcosa, anche se qualche scambio interessante non è da escludere: non è una notizia ad esempio che dell’Inter piaccia molto Vecino.