Napoli, Milik via in estate? Non c’è ancora accordo per il nuovo contratto

Se Mertens è vicinissimo al rinnovo con il Napoli, Milik pare non avrà lo stesso destino. Come fa sapere infatti Ciro Venerato a CalcioNapoli24, ci sono delle novità sulla situazione del polacco. Il numero 99 del Napoli avrebbe intenzione di non rinnovare il contratto, per vari motivi.

E’ stanco di essere considerato il vice Mertens e poi ci sono squadre molto interessate a lui che potrebbero garantirgli più spazio e un ruolo più da protagonista. Inoltre, non c’è intesa né sull’ingaggio né sul contratto, nel quale il Napoli vorrebbe inserire una clausola rescissoria alta che lui non vuole. Su di lui ci sono club inglesi e spagnoli, tra cui l’Atletico Madrid, e sarebbero pronti ad accaparrarselo.

Una buona e una brutta notizia per gli azzurri, che dopo aver raggiunto l’accordo con il belga, ora hanno quest’altra delicata situazione da gestire. L’addio in estate dell’ex Ajax è quindi molto possibile, ricordiamo che l’attuale contratto scade nel 2021.