Napoli, Milik vicinissimo all’addio: c’è il Marsiglia forte sul polacco

Uno dei separati in casa del Napoli che lascerà la squadra in questa finestra di calciomercato di gennaio è Arkadiusz Milik. Le voci di mercato su di lui hanno iniziato a circolare già dall’estate e non hanno smesso di farlo durante tutta la prima parte di questo campionato. Con l’arrivo del 2021, però, le voci iniziano a farsi più insistenti e una sua partenza è ormai imminente.

L’attaccante polacco è stato accostato negli ultimi mesi a varie squadre sia italiane che internazionali. La Juventus, la Roma e l’Inter sono le squadre della Serie A che maggiormente si sarebbero interessate a lui. Mentre dall’estero nelle ultime settimane, la squadra più forte sarebbe stata l’Atlético Madrid.

Invece, nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sportitalia, è spuntato l’interesse dell’Olympique Marsiglia di André Villas Boas che avrebbe già parlato con l’entourage dell’attaccante. A riportare la notizia è stato il noto giornalista Alfredo Pedullà, secondo il quale il Napoli potrebbe accettare l’offerta del Marsiglia nelle prossime ore.

I club italiani pare si siano defilati definitivamente in quanto nessuno di loro è disposto a offrire un compenso economico al Napoli potendo poi acquistare Milik a parametro zero a partire da giugno 2021 visto che va in scadenza di contratto.

I francesi avrebbero presentato ad Aurelio De Laurentiis un’offerta vicina ai 10 milioni di euro bonus compresi. L’Atlético Madrid, invece, non si sarebbe spinto oltre i 5 milioni di euro. A questo punto, manca solo il sì di Milik che a Marsiglia avrebbe di certo più visibilità rispetto che a Madrid, città in cui troverebbe un compagno di reparto “pesante” come Luis Suárez.