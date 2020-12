Napoli, Milik vuole andare via ma ADL lo stronca: addio solo con un’offerta da 15 milioni di euro

Il calciomercato di gennaio sarà l’occasione per molti club di riparare agli errori fatti durante il mercato estivo e cedere diversi esuberi attualmente presente in rosa. Tra le squadre maggiormente interessate a questa apertura, vi è il Napoli.

Aurelio De Laurentiis deve infatti cedere alcuni calciatori rimasti in squadra ma che, attualmente, non rientrano più nei piani dell’allenatore Rino Gattuso.

Ci sono altri, come Arek Milik, che il presidente deve assolutamente vendere per evitare di perderlo a parametro zero. Nonostante ciò, il numero uno azzurro continua a chiedere 15 milioni di euro per farlo partire.

Considerando la sua attuale situazione contrattuale, difficilmente una squadra lo acquisterà per tale somma, dal momento che l’attaccante può già firmare per un nuovo club.

Da tale situazione Milik è rimasto abbastanza scosso. Il giocatore vuole infatti andare via per ritornare in forma e avrebbe rivelato tale decisione quasi in lacrime anche al suo allenatore, Rino Gattuso. Se Aurelio De Laurentiis continuerà a chiedere 15 milioni, infatti, il rischio è di rimanere altri 6 mesi in tribuna. Per Milik la situazione è diventata davvero insostenibile e il rischio di perdere i prossimi europei non lo fa dormire la notte.