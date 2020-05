Napoli, Milik vuole la Juve di Sarri: De Laurentiis lo valuta 50 milioni

L’edizione odierna di Tuttosport insiste sulla linea calda che collega il Napoli e la Juventus per quanto riguarda Arkadiusz Milik. Secondo quanto si legge tra le righe dell’articolo del quotidiano sportivo, il centravanti polacco vorrebbe ritornare a giocare sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri, trasferendosi così nella società bianconera.

Non è più un mistero d’altronde che per il Napoli il calciatore non sia incedibile, anzi. Piazzato sul mercato, Aurelio De Laurentiis ne fa però una valutazione abbastanza alta: per il suo cartellino ci vogliono almeno 40-50 milioni. Una cifra per cui la società azzurra non è affatto intenzionata a far sconti.

Sconti che però la Juventus, tramite la persona del dg Paratici, vorrebbe ottenere con l’inserimento di contropartite. La società di Torino vorrebbe inserire nell’eventuale trattativa qualche pedina tra Rugani, Luca Pellegrini o Romero.

Eppure per i rumors più insistenti, provenienti soprattutto dal Sudamerica, il profilo più stuzzicante per il Napoli al momento sarebbe il colombiano Juan Cuadrado.

È da dire però che nessuno dei nomi precedente citati pare scaldare più di tanto gli animi azzurri. La volontà di De Laurentiis rimane ferma e chiara. Il presidente vorrà incassare il più possibile dalla cessione di Arkadiusz Milik, nonostante il contratto di quest’ultimo scada il prossimo anno.