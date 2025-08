Napoli-Miretti, ci siamo: ecco la prima offerta alla Juventus

Il Napoli sta cercando di accelerare per aggiungere alla rosa di Antonio Conte un altro centrocampista. L’obiettivo che il DS Giovanni Manna sta cercando di chiudere arriva da altro club rivale della Serie A: ovvero la Juventus. Si tratta di Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 per il quale ci sarebbero già trattative in corso.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul sito ufficiale di Sky Sport, il Napoli ha già formulato un’offerta di 14 milioni di euro ai bianconeri per assicurarsi le prestazioni sportive dell’ex Genoa. Tale offerta sarebbe ritenuta abbastanza soddisfacente, infatti, le due parti sarebbero già vicine alla chiusura.

L’accordo definitivo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma a favorire la trattativa ci sarebbe il gradimento di Miretti che sarebbe entusiasta di mettersi agli ordini di Antonio Conte e di vestire la maglia del Napoli. Si tratterebbe del secondo rinforzo a centrocampo dopo l’arrivo di Kevin de Bruyne.

Anche la Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, rilancia la notizia dando per praticamente fatta quest’operazione:

“Il Napoli ha scelto il centrocampista che mancava. Lo conosce (personalmente) Manna, lo conosce (calcisticamente) Conte, e dunque Fabio Miretti non dovrà neanche presentarsi: sa quel che dovrà dare, in una squadra che ha preso forma, ha bisogno di poco altro, per esempio di vendere, dopo aver girato alla Juventus i 14 milioni che serviranno per arricchire l’organico”.