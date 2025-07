Napoli, Miretti in prestito? Le possibilità

Fabio Miretti potrebbe diventare un giocatore del Napoli molto presto, con i partenopei intenzionati a chiedere ai bianconeri un nuovo prestito, dopo quello che ha visto il talento italiano andare a giocare al Genoa la scorsa stagione

Miretti dice addio al bianconero?

Per il momento non si sa nulla, ma l’idea dei bianconeri sembra essere chiara: cedere per fare più plusvalenze possibili e finanziare il mercato in entrata. Samuel Mbangula ha già (quasi) salutato e andrà al Werder Brema per circa 13 milioni totali. Una cessione che mostra le chiare intenzioni dei bianconeri, che potrebbero trovarsi a mangiarsi le mani doppiamente nella prossima stagione.

Mbangula potrebbe non essere l’unico ceduto tra i giovani bianconeri, con Fabio Miretti che potrebbe partire in prestito verso Napoli. La Juventus, però, vorrebbe primariamente cedere per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro. Difficile prevedere cosa succederà, ma ci si aspetta una battaglia.

La realtà delle cose

Attualmente, tra Napoli e Miretti ci sono stati dei contatti attraverso l’entourage del calciatore. I partenopei hanno fatto presente la loro volontà e il calciatore non si è sbilanciato troppo, nonostante abbia fatto capire di gradire la destinazione. Difficile, però, che i bianconeri cedano a cuor leggero e con un nuovo prestito senza garanzie. La voglia è quella di monetizzare, ma sembra anche ci sia difficoltà a capire cosa stia succedendo in casa bianconera. Il mercato è turbolento e la poca programmazione potrebbe portare via un altro talento cristallino da Torino.