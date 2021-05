Napoli, missione Spalletti: vietato vendere i big e investimenti di peso sul mercato

Il Napoli prova a giocare tutte le sue carte per riuscire a convincere Luciano Spalletti a sposare il progetto del club. Un’impresa che potrà andare in porto soltanto se da parte della dirigenza azzurra ci sarà una certa apertura verso i temi che stanno più a cuore al tecnico toscano. La società non dovrà ridimensionarsi e soprattutto non dovrà tirarsi indietro quando ci sarà da puntare forte sugli acquisti.

E’ la Gazzetta dello Sport ad aprire il sipario sul corteggiamento sottotraccia dei manager partenopei per l’ex Inter e Roma. Il Napoli per ottenere il sì del coach di Certaldo dovrà in qualche modo rivedere le proprie visioni societarie. De Laurentiis, che voleva a tutti i costi un rinnovamento profondo e forse anche un importante taglio delle voci più pesanti sui conti della squadra, dovrà per forza di cose rivedere la sua posizione.

Ciò che forse darà più pensieri al numero uno del Napoli sarà senz’altro l’impossibilità di mettere a segno grandiose plusvalenze dalle cessioni dei big più corteggiati. I nomi non possono essere altri che quelli di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, segnalati da tempo sul punto di lasciare il club per loro volontà. Il quotidiano rosa spiega: “A Spalletti verrebbe garantito un organico competitivo, provando a migliorare magari quello attuale. A quel punto si tenterebbe di convincere Koulibaly e Fabian Ruiz a restare”.

Altro compito complicato per la dirigenza che anzi, per larga parte del campionato avrebbe addirittura incoraggiato l’uscita dei due da tempo nella lista della spesa di tanti club europei. Come infatti racconta ancora la Gazzetta “Sul difensore adesso c’è anche il Barcellona, mentre lo spagnolo è nei pensieri di Simeone che lo vorrebbe all’Atletico Madrid“.

Oltre a tutto questo Spalletti sarà accontentato anche sul mercato dove si stano vagliando tre profili davvero interessanti. Il primo è quello del centrale difensivo spagnolo Francisco Montero. Il ragazzo, prodotto del vivaio proprio dei Colchoneros, è considerato già a Napoli l’erede del partente Maksimovic. Completa la lista dei desideri il centrocampista Charles De Ketelaere, 20 anni lo scorso marzo, e il talentuosissimo bomber brasiliano Kaio Jorge.