Napoli-Modena, la probabile formazione: squadra incompleta all’esordio stagionale, due calciatori fuori dal progetto

Alle ore 21.15 il Napoli inizierà ufficialmente la stagione 2024/2025. Al Maradona scenderanno in campo gli azzurri di Antonio Conte ed il Modena, con i partenopei, che al momento, non hanno ancora completato la squadra, con molte situazioni in sospeso forse dovute alla mancata partenza di Victor Osimhen.

NAPOLI-MODENA, LA PROBABILE FORMAZIONE DELL’ESORDIO STAGIONALE DI ANTONIO CONTE: SPICCANO LE ASSENZE DI DUE TOP PLAYER DELLO SCUDETTO, MARIO RUI E VICTOR OSIMHEN

Questa dovrebbe essere la formazione azzurra che scenderà in campo questa sera al Maradona: NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.

Spiccano, innanzitutto, la assenze di Mario Rui e Victor Osimhen. Il primo è in permesso societario fino all’11 agosto, per il secondo, invece, sono in corso le trattative per la cessione. Al momento, entrambi i calciatori, nonostante gli allenamenti, non sono presi in considerazione da Conte per le dispute dei match.

A circa venti giorni dalla chiusura del mercato, la questione Osimhen diventa spinosa. L’attaccante, al momento, è fuori dal progetto di Conte, il quale non l’ha utilizzato nelle gare in attesa di Romelu Lukaku.