Napoli, Modugno: “Kvaratskhelia non so se firmerà il rinnovo. Ho dei dubbi”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha analizzato l’andamento della stagione del Napoli e la prossima partita contro il Como, intervenendo nel programma Giochiamo D’Anticipo su Televomero. Al centro della sua riflessione, l’impatto dell’allenatore Antonio Conte sulla squadra, elogiato per la sua capacità di creare tensione agonistica e motivare i giocatori.

L’importanza di Antonio Conte

Modugno ha evidenziato come Conte, con il suo approccio carico di pressione e determinazione, sia riuscito a dare al Napoli la consapevolezza di poter puntare davvero allo Scudetto. La reazione della squadra dopo la gara contro il Verona è stata fondamentale per consolidare la gestione dello spogliatoio, segnalando che Napoli e Juventus sono attualmente tra le favorite per il titolo, con l’Atalanta possibile outsider.

Un altro aspetto importante per Modugno è stato il contributo strategico di Conte: la sua esperienza e leadership possono garantire fino a 15 punti in più in campionato. Tra i giocatori chiave, Romelu Lukaku è visto in grande forma fisica e sarà determinante per la distribuzione dei gol, mentre Politano è considerato essenziale, anche se Neres rappresenta un’alternativa valida su entrambe le fasce.

Rinnovo Kvara: tra dubbi e certezze

Sul rinnovo di Kvaratskhelia, Modugno ha confermato che il dialogo con il Napoli è in corso, ma l’accordo definitivo non è ancora certo. “Rinnovo Kvara? So che c’è un dialogo aperto, ma non so se definire le posizioni più o meno lontane. Il Napoli è pronto a fare uno sforzo enorme, ma non so se [Kvaratskhelia, ndr] firmerà”, ha spiegato.

Infine, riguardo alla prossima sfida con il Como, ha sottolineato come la squadra lombarda abbia mostrato segni di miglioramento, rendendo la partita potenzialmente insidiosa.