Napoli, Moise Kean un obiettivo per l’attacco: la storia del padre e la valutazione da 50 milioni

Allo Stadio Diego Armando Maradona si è disputata Napoli-Fiorentina e tra gli attaccanti Viola vi è un profilo attenzionato dal Napoli per la prossima stagione: Moise Kean. L’attaccante è sicuramente la più bella sorpresa di questa stagione e per questo gli occhi della dirigenza azzurra sono finiti su di lui.

Dopo la grande stagione in maglia Viola, la sua valutazione è aumentata ed ora per prelevarlo dal club serviranno non meno di 50 milioni di euro. Una cifra che il Napoli potrebbe avere a disposizione grazie alla futura cessione di Osimhen ed i milioni derivanti dalla cessione di Kvara nello scorso mercato invernale.

MOISE KEAN NUOVO FENOMENO DEL CALCIO ITALIANO. L’APPELLO DEL PADRE DELL’ATTACCANTE DELLA FIORENTINA: “SONO UN SENZATETTO, HO SBAGLIATO TANTO”

Attorno però alla sua figura negli ultimi ANNI è comparsa una storia ‘tragica’ che riguarda suo padre. il padre di Kean si sfoga e lancia delle delle pesanti accuse contro suo figlio. Ecco le sue parole ai microfoni di Juvenews.eu che risalgono aa più di un anno fa: “Moise è sicuramente mio figlio, ma di lui non so nulla. Ho cercato di parlare con la Juventus, ai tempi sono andato dal Vicepresidente Pavel Nedved, ma non c’è stato nessun seguito a quella chiacchierata”.

“Sono attualmente per strada, devo pensare a me e a trovare un tetto, e non a dare informazioni e giudizi su chi sta meglio di me. Il sindaco di Fossano sa delle mie difficoltà e mi sta cercando una casa, potete chiedere conferma a lui”.