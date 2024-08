Napoli, momenti di preoccupazione nel cuore della città: fumo nero e aria irrespirabile

Nella serata di ieri, nel cuore di Napoli, si sono vissuti momenti di preoccupazioni. Da un’abitazione in via Medina si è propagato un fumo alto e denso, tanto che si è subito richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

PREOCCUPAZIONE NEL CUORE DI NAPOLI –Nella serata di ieri, intorno alle ore 21.30, un denso e alto fumo nero ha iniziato a propagarsi da un’abitazione situata in via Medina, a pochi metri dalla storica chiesa Pietà dei Turchini. In pochi minuti, l’aria in tutta la zona è diventata irrespirabile, costringendo i residenti a chiamare i soccorsi.

I vigili del fuoco, prontamente avvertiti dai residenti preoccupati, sono giunti sul posto in breve tempo. Con grande professionalità, hanno messo in sicurezza l’abitazione, utilizzando anche un carrello elevatore per raggiungere i punti più alti e difficili da accesso.

Grazie al loro intervento tempestivo, la situazione è stata rapidamente sotto controllo. Fortunatamente,non si registrano feriti tra i residenti o i soccorritori. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incendio, cercando di capire se si sia trattato di un incidente o di un atto doloso.

Al momento, come già accennato, non sono emerse ulteriori informazioni riguardanti le cause che hanno provocato l’incendio. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.