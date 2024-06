Napoli, monitorato Rafa Marin: Hermoso in attesa

Il Napoli non si concentra solo su Buongiorno come principale obiettivo per rinforzare la difesa. La trattativa per Mario Hermoso, attualmente in attesa di svincolarsi dall’Atletico Madrid, rimane in sospeso ma rappresenta comunque un’alternativa per il club partenopeo.

Nuove trattative in corso

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky, durante il programma Calciomercato l’originale, ha parlato di un’altra trattativa. In parallelo, il Napoli sta monitorando attentamente Rafa Marin, un giovane difensore centrale classe 2002 del Real Madrid. Marin, che ha passato la scorsa stagione in prestito all’Alaves, è sotto osservazione anche da parte di altri importanti club europei.