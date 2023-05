Napoli, Mourinho dopo Spalletti? La notizia bomba di Cammaroto

Il Napoli è alla ricerca di un allenatore che possa sostituire Luciano Spalletti a partire dalla prossima stagione. Emanuele Cammaroto nel suo editoriale per NapoliMagazine.com ha lanciato una bomba non indifferente.

Mourinho al posto di Spalletti?

“Non c’è intesa con Luis Enrique e la strada che porta alla successione di Luciano Spalletti per il nuovo Napoli si fa decisamente in salita. Lo spagnolo non è parso convinto della proposta fatta dal club di De Laurentiis e va detto che si trattava di una proposta davvero faraonica. Parliamo di un biennale da 8 milioni più altri 2 di bonus. Si sa che De Laurentiis non ha mai amato le risposte perplesse di chi non accetta con entusiasmo una destinazione come Napoli e ha ragione perché stavolta parliamo per di più di una piazza che ha vinto lo scudetto e ambisce a fare una Champions League da protagonista, cosa già fatta in quest’ultima stagione.

Ma nel frattempo c’è anche un rumors di queste ultime ore che mi arriva e che rappresenta un’idea molto suggestiva, che non necessita di troppi commenti. Jorge Mendes, che da tempo cerca di fare affari con il Napoli, sarebbe intenzionato a proporre all’amico Adl il grande nome: José Mourinho.

Lo Special One lascerà Roma, già due anni fa aveva fatto molto sensazione il suo ritorno in Italia in un club come la Roma che non è di prima fascia e non è, quindi, sullo stesso livello del Napoli e dove tuttavia ha vinto una coppa europea e potrebbe fare il bis contro il Siviglia. Il dopo Spalletti non ha ancora un nome e un cognome e il Napoli ha preso tempo” ha detto Cammaroto.