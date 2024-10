Napoli, muore quindicenne colpito da arma da fuoco

Durante la notte tra il 24 e il 25 Ottobre si è verificato l’ennesimo episodio di sparatoria. A perdere la vita è Emanuele Tufano, ragazzino di 15 anni, ferito da colpi di arma da fuoco. Il conflitto è avvenuto lungo Corso Umberto, in via Carminiello al Mercato.

La dinamica degli eventi non è chiara. A tal fine gli inquirenti stanno analizzando le registrazioni delle videocamere di sorveglianza. Il giovane, incensurato, era a bordo del suo scooter quando la sparatoria ha avuto luogo. Ben 12 colpi sono stati sparati dall’omicida ai danni di Emanuele, residente nel Rione Sanità.

Probabilmente anche altri due ragazzi sono stati coinvolti nello scontro. Entrambi sono arrivati al Cto feriti e sanguinanti. Attualmente sono fuori pericolo. Uno, di 16 anni, ha riportato al braccio una ferita d’arma da fuoco. I chirurghi, mediante un intervento immediato, hanno estratto il bossolo. L’altro, anche lui minorenne, giunto con varie escoriazioni lungo il corpo e la fronte, ha subito un accoltellamento all’altezza della coscia e del gluteo, che ha causato la lesione di un’arteria. I dottori hanno fermato la fuoriuscita di sangue mediante angiografia ed embolizzazione.

Seppur gli inquirenti debbano ancora accertare le cause scatenanti dell’episodio, tale evento sembra essere l’ennesimo caso di scontro e regolazione dei conti di clan camorristici. A perdere la vita, ancora una volta, è stato un ragazzino. Sulla vicenda, si è espresso il Sindaco Gaetano Manfredi che stamattina si è pronunciato, dicendo: “Sono in contatto con il questore ed il prefetto, sembra che ci sia stata una sparatoria. Non è possibile che questi eventi vedano protagonisti di 14-15 anni. È veramente un tema da affrontare perché riguarda non solo la sicurezza ma è anche un fenomeno sociale che fa rabbrividire”.

Ha poi aggiunto: “Queste bande di ragazzini rappresentano un fenomeno nuovo che deve essere affrontato dal punto di vista repressivo, ma anche dal punto di vista del controllo sociale, perché davvero si tratta di bambini con la pistola. Una cosa che veramente colpisce tantissimo”. Il Sindaco, ha, inoltre, accertato la sua presenza alla riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza, stabilito dal prefetto Michele Di Bari al fine di discutere sulla questione.