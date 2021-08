Napoli, Mustafi favorito per sostituire Manolas: Rugani l’alternativa

La sessione estiva di calciomercato sta ormai giungendo al termine ed in casa Napoli il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando alle ultime operazioni da ufficializzare, soprattutto in uscita. Uno dei nomi più caldi al momento per lasciare il club partenopeo è Kostas Manolas.

Il difensore greco avrebbe in tempi recenti espresso la sua voglia di tornare in patria. Per tale motivo su di lui si è fiondato l’Olympiakos. Forte del gradimento del difensore, il club ellenico sta provando ora a strappare un prezzo di favore al Napoli per quanto riguarda il cartellino.

Al momento la distanza tra domanda e offerta è ancora molta, eppure una cessione è tutt’altro che escludere. Ecco allora che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta iniziando a guardarsi intorno alla ricerca di un’eventuale sostituito.

In cima alla lista del diesse azzurro, secondo quanto riportato nelle ultime ore dal giornalista RAI Ciro Venerato, vi sarebbero in ordine di importanza Mustafi e Rugani. Il primo, ex difensore dell’Arsenal, risulta attualmente svincolato e quindi rappresenta un’ottima soluzione low cost.

Il secondo, leggermente più oneroso, è la quarta scelta della Juventus. Il club bianconero è consapevole della situazione in bilico del proprio difensore e per tale motivo sta temporeggiando nel cedere il giovanissimo Dragusin.