Napoli, Nandez all’Inter avvicina Vecino agli azzurri

Il Napoli non è solito operare nella sezione invernale di calciomercato. Quest’anno però, con la squadra prima in classifica ed in corsa su più fronti, le cose potrebbero leggermente cambiare.

Per essere soddisfatto al 100% della rosa infatti, Luciano Spalletti chiederebbe alla dirigenza l’acquisto di un terzino sinistro. Vi è poi un possibile innesto che potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta: si tratta di Matias Vecino, centrocampista dell’Inter.

Il calciatore uruguaiano, pallino sia di Spalletti che della stessa dirigenza azzurra, ha nelle ultime ore espresso il suo malcontento per il poco minutaggio concessogli finora dal tecnico Simone Inzaghi. Per tale motivo il suo nome in quel di Milano potrebbe diventare molto caldo in uscita.

Il Napoli acquisterebbe volentieri Matias Vecino, soprattutto se l’affare, come sembra, fosse molto low-cost. Dal canto suo l’Inter, come spiegato bene nelle ultime ore dalla Gazzetta dello Sport, pare vicina a mettere le mani su Nandez, a lungo seguito e anche lui molto vicino alla cessione in quel di Cagliari.

Un mini effetto domino che porterebbe dunque Nandez dal Cagliari all’Inter e Matias Vecino dall’Inter al Napoli. Il triangolo di mercato soddisferebbe tutte le parti in gioco, a partire dai giocatori coinvolti fino ad arrivare ai club.