Napoli, Nandez e Olivera da subito? Ecco come potrebbe svolgersi la trattativa

L'operazione per portare i due giocatori in azzurro è molto complessa

Per il mercato di gennaio il Napoli ha davvero tanti nomi sui quali contare. Trattative sicuramente complesse, non solo a livello economico ma soprattutto per la competitività degli altri club. Tra questi, Nahitanz Nandez e Mathias Olivera, i quali potrebbero arrivare da subito.

Nandez e Olivera da subito? Le rivelazioni del Corriere dello Sport

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto chiarezza sulle due probabili trattative del club azzurro. L’operazione per portarli entrambi al Napoli sin da subito è davvero molto complessa a causa del numero dei giocatori in lista. Il CdS sottolinea, infatti, come questa operazione di mercato sia praticamente impossibile.

“Il verbo-chiave per sbloccare il mercato di gennaio del Napoli è: cedere. Ovvero: se parte Ghoulam, titolare di un ingaggio super, arriva un terzino sinistro; se parte un centrocampista, è l’indiziato sarebbe Demme, allora si affonda per Nandez. Entrambe ipotesi estremamente complesse, se non impossibili per il tempo residuo” si legge sul quotidiano sportivo.

Olivera opzionato per giugno

Nel corso di Calciomercato l’originale, Luca Marchetti ha fatto anche il punto sulla situazione Olivera. Il giocatore potrebbe essere opzionato da giugno per il Napoli: “Il Napoli l’ha praticamente opzionato per giugno, ma ci proverà con un’offerta valevole già in questa sessione di mercato. Prestito con obbligo di riscatto di circa 10-11 milioni di euro. Il Napoli lo prenderà certamente a giugno e ha detto al Getafe che sarebbe disposto a prenderlo anche adesso. La risposta potrebbe non essere favorevole ma c’è questa possibilità”.

Dello stesso pensiero Gianluca Di Marzio: “In caso la trattativa non dovesse chiudersi positivamente per questo gennaio, però, si chiuderà certamente per giugno. Il Napoli, però, tenterà di anticipare l’arrivo”.