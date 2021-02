Napoli, nasce il ‘patto Coppa Italia’: squadra e Gattuso uniti come non mai!

Mancano poche ore al calcio d’inizio del big match che vede Atalanta e Napoli contendersi l’accesso alla finale di Coppa Italia. All’andata, allo Stadio Diego Armando Maradona, è finita 0-0. In quel di Bergamo quindi può ancora succedere di tutto e nulla è precluso.

Il Napoli arriva alla sfida in una situazione di certo non facile, ma con la consapevolezza che basta veramente poco a rimettere in piedi una stagione fin qui deludente. Una scintilla insomma, la quale potrebbe essere scatenata proprio in questa settimana tra Atalanta e Juventus.

A tal proposito Raffaele Auriemma, tra le pagine di Tuttosport, ha scritto di una sorta di patto Coppa Italia. Un accordo che vede il gruppo squadra stringersi attorno al proprio allenatore col fine di dare l’anima pur di raggiungere la finale della competizione.

Ci si aspetta dunque, stando a quanto si respira nelle ultime ore, una partita da fuoco e fiamme in cui entrambe le contendenti stanno puntando forte sulla vittoria della competizione.

Gasperini ha affermato di voler assolutamente arrivare fino in fondo, per permettere alla sua Atalanta di vincere finalmente un trofeo. Gattuso, nonostante le dichiarazioni di facciata, sa bene che andare avanti in Coppa Italia porterebbe una dose massiccia di entusiasmo alla sua squadra, che mai come ora ha bisogno di energia positiva.